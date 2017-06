Roma, auguri-sfottò dai tifosi laziali per il 2017

Si sa, a Roma è sempre derby. Se l'ultima stracittadina della Capitale in campionato è stata vinta dalla Roma, i tifosi della Lazio si augurano che il 2017 racconti un risultato diverso. Intanto si portano avanti con gli auguri per il nuovo anno, con annesso sfottò (sulla falsariga di quello di Kroos): ed ecco che sui social il 2017 diventa un "20" affiancato da "1-7" ricordando la batosta giallorossa del 2014 in Champions League contro il Bayern Monaco.