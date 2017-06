Roma, altro intoppo per il nuovo stadio: colpa dell'ippodromo

Più che uno stadio, sembra un ottovolante viste le continue salite e discese a cui la Roma sta andando incontro per ottenere il via libera alla costruzione del nuovo Olimpico. Dopo un primo "via libera" ottenuto il giorno di San Valentino dal vicesindaco della Capitale Bergamo ("Contenti della proposta del club, presto un nuovo incontro: decidiamo entro marzo"), non c'è amore nel comunicato della Soprintendenza che si sveglia dopo settimane di silenzio (e a 4 anni dalla scelta del sito dove costruire il nuovo impianto giallorosso) e impone vincoli così grandi da assomigliare a uno stop definitivo.



Riferendosi al vicino ippodromo di Tor di Valle, la nota del Soprintendente architetto Margherita Eichberg recita: "L’area dovrà essere lasciata libera da ogni opera in elevato tranne che nella zona degli attuali manufatti, dove le altezze di eventuali opere non dovranno superare quella delle esistenti". In soldoni: niente stadio nelle aree vuote e spalti della stessa altezza di quelli già esistenti nell'ippodromo. A questo punto, con un vincolo "ineludibile" come fanno sapere dal Ministero delle attività culturali e del turismo, la questione torna in alto mare.