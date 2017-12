Roma, Alisson: "Obiettivo scudetto, strada giusta con Di Francesco"

Dopo l'anno di "apprendistato" alle spalle di Szczesny, Alisson si è preso il posto da titolare come portiere della Roma e non nasconde le difficoltà vissute la scorsa stagione: "Non è stato facile, in Brasile giocavo molto e aspettavo accadesse anche qui. Non ho mai mollato e anzi ho cominciato ad allenarmi con più intensità. Per un attimo ho pensato di chiedere la cessione ma poi non ho voluto mollare" le parole a Il Messaggero.



Nessuna vendetta verso l'ex compagno che si troverà di fronte domani: "Voglio bene a Szczesny, magari gli chiederò la maglia". Stesso discorso per Spalletti: "Non ho giocato molto con lui ma mi sono trovato bene. Di Francesco ha portato un nuovo metodo, siamo sulla strada giusta: in generale nello spogliatoio c'è un'altra mentalità, ha la capacità di farci sentire tutti titolari".



Inevitabile parlare del match dello Stadium: "Il nostro obiettivo è lo scudetto e quindi dobbiamo battere anche la Juventus. Non sarà facile e la Roma non ha mai vinto in quello stadio ma, come non guardo al futuro, non penso neanche al passato. Possiamo vincere a Torino". Infine, sul futuro: "Qui mi trovo benissimo, voglio lasciare un buon ricordo. E vorrei vincere qualcosa".