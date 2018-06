Roma, Alisson: "Mercato? Tutto si risolverà prima del Mondiale"

Svolta vicina per Alisson Becker. Al termine dell'amichevole tra Brasile e Austria il portiere della Roma ha rilasciato dichiarazioni fondamentali sul proprio futuro secondo quanto riportato da UOL Esporte: "Credo che tutto si risolverà prima dell'inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. Se ne sta occupando il mio manager perché adesso sono concentrato solo sul Mondiale".



L'estremo difensore giallorosso da tempo è nel mirino di Real Madrid e Liverpool, come gli fanno notare i giornalisti: "Ci sono alcune possibilità. Stiamo lavorando e valutando tutto, insieme alla Roma e nel rispetto del club. Vediamo se succede qualcosa in questa settimana, altrimenti ne discuteremo dopo il Mondiale". I tifosi capitolini incrociano le dita e sperano che queste parole non siano il preludio a un addio.