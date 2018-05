Roma, Alisson: "Futuro? Adesso penso al Mondiale"

Alisson Becker non scioglie le riserve. "Sono concentrato sugli obiettivi della Seleçao. I miei procuratori si occupano della parte fuori dal campo, ovviamente con il mio sostegno. Al mio futuro penserò dopo il Mondiale" spiega il portiere della Roma parlando con i media brasiliani.



Il 25enne è al centro di numerose voci di mercato: diverse big avrebbero messo gli occhi sull'ex Internacional, tra le quali Real Madrid e Liverpool. In particolare i Reds sarebbero pronti ad affondare soprattutto dopo gli errori di Loris Karius in finale di Champions League.



E proprio al tedesco, protagonista sfortunato a Kiev, Alisson manda un messaggio: "Ci sono rimasto molto male per quei due episodi, noi portieri quando vediamo errori dei nostri colleghi soffriamo come se fossero nostri. La vita va avanti, succede, fa parte del calcio. Karius deve rialzare la testa e deve essere orgoglioso di essere arrivato in finale. Non è stata come l’aveva sognata, ma siamo soggetti agli errori. Bisogna allenarsi molto affinché non succeda".



MONCHI: "ALISSON È CONTENTO QUI"

Del futuro di Alisson ha parlato anche il ds della Roma Monchi, premiato a Napoli all'evento Football Leader: "Se un giocatore deve andare via servono tre cose: un’offerta, un’offerta accettata e che il calciatore voglia andare via. Noi non abbiamo nessuna di queste tre cose e al momento resta qui. Io credo che è normale che in questo momento ci siano voci di mercato ma noi siamo tranquilli perché il ragazzo è contento a Roma e noi siamo contenti con lui".