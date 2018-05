Roma, Alisson a Premium: "Futuro? Solo Dio lo sa..."

È stata la rivelazione tra i pali della stagione di Serie A, la Roma ha scoperto un fenomeno e ora tutti i top club d'Europa vorrebbero prendere Alisson, che in esclusiva ai microfoni di Premium Sport parla della stagione appena conclusa, di futuro e di Mondiale: “Tutti noi dobbiamo lavorare di più perché quest’anno abbiamo fatto una bella stagione ma non abbiamo vinto niente, questa è la realtà".

"Siamo arrivati terzi in campionato e in semifinale in Champions League, ma non abbiamo vinto nulla, che era quello che volevamo - continua Alisson - Questo vuol dire che non abbiamo fatto il massimo, dobbiamo fare di più il prossimo anno per far diventare questa Roma vincente e portare un trofeo a casa. Il mio futuro sarà ancora a Roma? Solo Dio sa cosa succederà. Al momento penso solo al Mondiale, quallo che succederà dopo succederà dopo".

"Io vivo ogni momento con intensità, questo è quello che ho fatto in questa stagione - spiega il brasiliano - Ogni giorno ho lasciato tutto in allenamento e durante le partite e voglio fare questo anche al Mondiale. Cerco di non pensare troppo al futuro, sono felice qui a Roma, il mio pensiero ora è in Russia, voglio fare bene con il Brasile e poi quello si vedrà".

"Gli elogi di Di Francesco? Il nostro modo di giocare mi dà il desiderio di aiutare la squadra e mi impone di essere preciso al 100% perché se non lo sono rimango nella terra di nessuno. Dal mister ho imparato che bisogna avere sempre il desiderio di vincere e che bisogna preparare benissimo le partite, lavorando forte in allenamento: questa cosa mi piace molto. Ho giocato tanto quest’anno e mi ha fatto molto piacere”.