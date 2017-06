Roma, adesso è ufficiale: Spalletti addio

La notizia era nell'aria da tempo e i fischi dell'Olimpico nel giorno dell'addio di Totti erano stati un bell'indizio, ma ora è ufficiale: Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Roma, l'annuncio è arrivato direttamente dal sito della società giallorossa.

"L’AS Roma comunica la fine del rapporto di lavoro tra il Club e l’allenatore Luciano Spalletti - si legge - La Società è attualmente impegnata nella nomina del nuovo tecnico. L'ufficialità arriva dopo la vittoria di domenica sul Genoa per 3-2, che garantisce ai giallorossi la seconda posizione in campionato e la qualificazione automatica alla fase a gironi della Champions League 2017-18. Nel gennaio 2016, le strade di Spalletti e della Roma si sono nuovamente incontrate, dopo che il primo incarico dell’allenatore sulla panchina giallorossa tra il 2005 e il 2009 aveva portato alla conquista di due Coppe Italia e di una Supercoppa italiana. “Vogliamo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti a Luciano Spalletti per il grande lavoro svolto e per l’importante contributo dato al club sin dal suo ritorno", afferma il presidente dell'AS Roma Jim Pallotta. "Sotto la sua guida in questa stagione, la squadra ha conquistato il maggior numero di punti e segnato più reti nella storia del club giallorosso. Auguriamo a Luciano il meglio per il futuro". "Il Club intende continuare il suo percorso di crescita e il nuovo allenatore condividerà i valori e la filosofia della Società, contribuendo allo sviluppo dell’AS Roma”.