Roma, accordo con Uber: tassisti su tutte le furie

Svolta in casa Roma: Uber diventa partner ufficiale della società giallorossa. Come comunica il sito ufficiale dei capitolini, la nota app americana, nata per agevolare e velocizzare gli spostamenti in città, consentirà a tutti i tifosi giallorossi di raggiungere e lasciare lo Stadio Olimpico in maniera facile e veloce, utilizzando semplicemente il proprio smartphone.

La partnership si sviluppa in più attività che copriranno l'intera stagione calcistica: chi prenoterà una corsa con Uber in occasione delle partite giocate in casa dal club giallorosso, inserendo nell'app il codice 'Forzaroma', otterrà uno speciale sconto del 20% per corse da e per lo stadio.

Un'ottima notizia per i tifosi, molto meno per i tassisti della Capitale, che hanno preso d'assalto le radio locali per protestare e minacciare anche una manifestazione in coincidenza col derby in programma sabato alle 18.

Vista la bufera scatenatasi, la società giallorossa in una nota all'Ansa ha chiarito che: "Nell'ambito delle iniziative volte a facilitare l'accesso e il deflusso allo Stadio Olimpico da parte dei propri tifosi, l'AS Roma ha avuto da settimane contatti con diverse compagnie pubbliche e private, al fine di identificare e offrire i servizi più idonei a favorire la fruizione dell'evento sportivo. La partnership con Uber - spiega ancora il club - è soltanto la prima arrivata a conclusione e non in via esclusiva. La società si augura pertanto di stringere a breve ulteriori collaborazioni".