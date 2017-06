Roma, accolto il ricorso: Strootman ci sarà con Milan e Juve

Alla fine ha vinto la linea difensiva della Roma, il ricorso giallorosso contro le due giornate di squalifica a Kevin Strootman è stato accolto e il centrocampista olandese sarà a disposizione di Spalletti per le sfide di campionato contro Milan e Juventus. Strootman era stato fermato dalla prova TV perché la sua caduta per la trattenuta di Cataldi nel derby romano era stata giudicata come simulazione.



Il giocatore, con i legali della Roma, si era presentato presso la Corte Sportiva di Appello facendo leva sul fatto che la prova tv è ammissibile solo se il direttore di gara non vede il fatto, cosa invece successa in Lazio-Roma con Banti. La Corte d'Appello ha ribattuto a quesot punto precisando che "il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione".



Quindi, il nocciolo della questione riguarda la norma federale sulla simulazione che "pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario". E, nel caso di Strootman, la trattenuta di Cataldi c'è stata tanto da indurre “ l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del giocatore della Lazio”.



Il presidente giallorosso James Pallotta ha commentato così la sentenza: "Baldissoni e Gandini hanno fatto un grande lavoro. Apprezzo molto l'apertura mentale che ha dimostrato di avere la corte".



Prima della sentenza, Baldissoni si era detto fiducioso: "Andare ad immaginare una norma pensata per una simulazione evidente di fronte ad un caso di simulazione parziale apre nuovi fronti. E ogni nuova frontiera che mette in dubbio la solidità dell'impianto sportivo esistente pone a rischio la regolarità del campionato e gli interessi di tutti".