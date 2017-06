Roma a rischio tracollo, assalto a Emery per il dopo Spalletti

Il 3-1 subito nel derby sembra aver cancellato ogni dubbio: Spalletti non sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione. I giallorossi hanno fallito l'ennesimo appuntamento decisivo come era già accaduto contro il Porto nei preliminari di Champions, con il Lione in Europa League e nella doppia stracittadina in Coppa Italia. In campionato poi sono state gettate al vento tante occasioni per avvicinarsi alla Juve.



Adesso la Lupa si deve guardare alle spalle: il Napoli è a un solo punto di distanza e il calendario non aiuta di certo. La Roma sarà impegnata domenica sera a San Siro contro il Milan e fra 15 giorni riceverà la capolista all'Olimpico: i bianconeri potrebbero aver già conquistato lo scudetto o (sarebbe una beffa) cercare di conquistarlo proprio in casa di De Rossi e compagni. Negli ultimi due turni le sfide con Chievo e un Genoa che forse sarà ancora invischiato nella lotta per non retrocedere (il Napoli dovrà invece affrontare Cagliari, Torino, Fiorentina e Samp).



Intanto la dirigenza, come riferisce il nostro Marco Cherubini, avrebbe individuato in Emery l'uomo giusto per il dopo Spalletti. La conferma del tecnico del Psg non è affatto scontata dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Nizza: la vittoria della Ligue 1 appare utopica e anche la seconda posizione non è più così scontata. Un fallimento che si aggiunge a un altro fallimento, quello in Champions League contro il Psg negli ottavi di finale. In caso di esonero sarà assalto all'allenatore spagnolo che così ritroverebbe Monchi, suo grande sponsor: i due proverebbero a ripetere nella Capitale i fasti di Siviglia...