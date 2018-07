Roma, 9-0 al Latina in amichevole. Florenzi contestato dai tifosi

Valanga di gol nella prima uscita stagionale della Roma. I giallorossi hanno travolto 9-0 il Latina (attualmente in Serie D) trascinati da Schick e Dzeko, già in forma. L'attaccante ceco, voglioso di riscatto dopo un'annata difficile, ha messo a segno una tripletta mentre due sono stati i gol realizzati dal bosniaco (potevano essere tre se non fosse stato per un errore sotto porta).



A mettersi in luce, per una rete da applausi in rovesciata, il nuovo acquisto Marcano e Pastore, da mezzala nel consueto 4-3-3 iniziale, ha fatto intravedere la sua classe con alcuni deliziosi passaggi. Da segnalare anche l'ottiva prova di Lorenzo Pellegrini, condita dal pregevole pallonetto del 6-0. A completare le marcature Luca Pellegrini e l'autorete di Manes.



"La cosa fondamentale era non farsi male, abbiamo lavorato molto e il pericolo c'era. Siamo all'inizio ma ho tanti giocatori a disposizione, è il momento magari di fare scelte importanti" ha commentato Eusebio Di Francesco nel dopo-gara. Sul mercato: "Faremo le nostre valutazioni sia in entrata che in uscita, sono sempre in contatto con Monchi".



Spazio quindi ad alcuni giudizi sui singoli: "Pastore nella ripresa ha fatto delle cose buone, mi auguro le faccia con continuità. Schick? Lo scorso anno è arrivato senza fare la preparazione e non ha avuto tempo per conoscere ambiente e trovare una condizione fisica migliore. In questo momento invece lo vedo voglioso e determinato. Ancora deve migliorare determinati movimenti, ma sa muoversi su tutto il fronte d'attacco con qualità importanti".



Infine sul rinnovo di Florenzi: "Ho visto delle situazioni positive in questi giorni per il suo rinnovo, non dico di essere convinto al 100% della firma ma sono avanti con la società e questa è l'impressione che ho avvertito. A me non piace entrare nel merito dei discorsi contrattuali, io li alleno i giocatori, ma Florenzi è un giocatore della Roma e io sono più contento quando viene incitato piuttosto che quando vengono dette cose che uno non vorrebbe sentirsi dire". Come riferisce vocegiallorossa.it, il laterale è stato infatti contestato da alcuni tifosi della Lupa che, proprio per la questione del rinnovo, mentre si stava scaldando gli hanno gridato "Florenzi 30 denari".