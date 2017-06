Rocco Siffredi chiama Cassano per un film hard: "Malena ti aspetta..."

Forse Antonio Cassano si aspettava un altro tipo di chiamata. Magari dalla Sampdoria: il fantasista è infatti fuori rosa (è stato escluso dalla lista per la Serie A) e si allena da solo con un portiere. La chiamata è arrivata invece da Rocco Siffredi. Il noto attore e regista di film a luci rosse ha invitato Cassano a recitare in una sua pellicola hard.



"Lo prenderei all'istante, è il numero uno. Ha deto di avere avuto 3000 donne, non dovrebbe essere un problema" ha evidenziato Siffredi a Radio 24. Poi in un video sulla sua pagina Facebook ha aggiunto: "Antò vieni, la Malena pugliese (Filomena Mastromarino, ex delegata del Pd e protagonista dell'ultimo film di Siffredi, ndr) ti aspetta...". Come risponderà Cassano?