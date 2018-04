Roberto Baggio: "Juve ancora davanti al Napoli, Higuain e Dybala fenomeni"

"È un grande campionato, il Napoli sta facendo molto bene, ma credo che la Juve sia ancora un tantino avanti". Questo il parere di Roberto Baggio sul duello scudetto tra i bianconeri e gli azzurri come riporta la Gazzetta dello Sport.



Il Divin Codino, che ha partecipato alla festa dei 116 anni del Vicenza, si sofferma su due giocatori della squadra di Allegri: "Pensi che Dybala sia eccezionale, poi pensi a quel che ha fatto Higuain contro il Tottenham, pazzesco. Sono due fenomeni. Ho fiducia anche per la Champions: credo che possa passare col Real Madrid, pur con la consapevolezza di una sfida difficilissima".



Spazio quindi a un retroscena sulla sua carriera secondo quanto riferito dall'Ansa: "Una volta chiusa la mia esperienza all'Inter, durata due stagioni, avevo 33 anni e stavo ancora molto bene: ho fatto di tutto per tornare al Vicenza, ma non si crearono le condizioni. A distanza di molti anni non voglio accusare nessuno, però mi è rimasto molto rammarico perché quello di tornare e chiudere qui era un mio sogno. Poi ho firmato per il Brescia".