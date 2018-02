Rizzoli: "VAR, la percentuale di errore è solo dell'1,5%"

Dopo quasi sette mesi di campionato, i risultati della VAR sono estremamente positivi: è quello che traspare dalle parole di Nicola Rizzoli a Radio Deejay. "Tecnologicamente siamo all'avanguardia ma nei prossimi mesi avremo ulteriori innovazioni a cominciare dal 3D. Ora la percentuale d'errore è all'1,5% ma grazie con il tempo verrà ulteriormente ridotta" ha detto il designatore.



Ma c'è paura che il ruolo dell'arbitro venga ridimensionato? "Si lavora per cambiare anche questo tipo di ragionamento, è sbagliato pensare che perda di valore: è solo una questione di lavoro di squadra". Il problema avviene nei casi di fuorigioco e falli di mano: "Sui primi dipende anche da quanto le telecamere sono in linea, sui secondi è più complicato da interpretare per quanto riguarda il regolamento perché bisogna capire l’intenzionalità".



C'è chi auspica l'introduzione di una chiamata bonus della VAR per squadra: "Inutile, tutte le situazioni di gioco vengono già valutate in campo". Gli arbitri parleranno mai dopo le partite? "Bisognerebbe cambiare regolamento, ora io per esempio non posso commentare prima del martedì ma solo dopo le decisione del Giudice Sportivo".