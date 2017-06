Rivoluzione in Serie A: Milan e Fiorentina con la moviola in campo

Dopo tantissime discussioni e polemiche, domenica in Serie A debutta finalmente la Var (Video Assistant Referees). Milan-Sassuolo e Torino-Fiorentina saranno le prime due gare della storia del nostro campionato a sperimentare la moviola in campo, che fino alla fine della stagione sarà completamente off line, ovvero senza nessun collegamento tra i VAR e gli ufficiali di gara.

"Come da programma, inizia la sperimentazione. Tutta la fase del primo anno sarà totalmente offline. Non ci sarà la possibilità di comunicare con la squadra arbitrale: sono due mondi completamente diversi. Si fa il lavoro attraverso delle simulazioni in questa fase", ha detto il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli. "Tutto - ha aggiunto - sarà registrato e refertato. Il materiale passerà tutto alla Fifa e poi all'Università di Bruxelles. Tra due anni ci diranno se e come il modello verrà applicato. La sperimentazione si tiene in sette Leghe".

"Non c'è nessuna incidenza sul gioco e nessuno vuole depotenziare la figura arbitrale" precisa Roberto Rosetti, responsabile del progetto Var ed ex arbitro internazionale. "Quella che stiamo conducendo è una fase fondamentale dal punto di vista formativo perché il videoarbitro deve imparare a familiarizzare e a utilizzare la tecnologia". "La decisione finale è sempre dell’arbitro - ha aggiunto - Il Var è un aiuto in caso di errori chiari ed evidenti e che tutti hanno visto".

A Milano, Roma, Palermo e Cagliari il 'videoarbitro' starà in una control room, mentre negli altri stadi il Var starà su un pullmino, lo stesso usato dalla società che fornisce il servizio della gol line technology. Ogni Var, in arrivo soltanto dalla Can A, avrà da seguire 5 partite e in ogni stadio, in tutto l'anno, ci saranno tre test.