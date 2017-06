Rincon: "Juventus? Penso solo al Genoa"

Tra i migliori in campio della grande vittoria del Genoa sulla Juventus c'è senz'altro Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano è tornato sul match ai microfoni di Premium Sport: "In casa ci trasformiamo, andiamo a mille: è questo il Genoa che tutti i genoani vogliono vedere". I rossoblu devono restare sul pezzo: in arrivo ci sono gli impegni contro Chievo e Inter: "Abbiamo un calendario tosto. Oltre al campionato, c'è la Coppa Italia e la sfida da recuperare con la Fiorentina. Non sarà facile, dobbiamo farci trovare pronti fisicamente".



Nelle ultime settimane si è parlato di un interassemento concreto proprio della Juve per Rincon, ma il "Generale" preferisce sorvolare l'argomento: "Fa piacere sentire di tutti questi apprezzamenti nei miei confronti, ma io sono concentrato sul Genoa perché abbiamo un mese molto difficile. Juventus? Io penso solo ad allenarmi e a stare bene per i prossimi match, ora non voglio parlare di mercato".