Rimonta Inter, la Juventus deve arrendersi a Icardi-Perisic

L'Inter è viva. Se il match con la Juventus doveva servire all'ambiente nerazzurro per trovare risposte, sono arrivate. Non sono tanto il 2-1 e i tre punti, comunque preziosi, che tranquillizzano de Boer (e Zhang, in tribuna) ma lo spirito, la concentrazione con cui la squadra ha affrontato la prima della classe (che con la sconfitta di San Siro ha dovuto cedere il passo al Napoli). Una vittoria meritata ai punti anche se la Juve ha avuto le sue occasioni, risultando però meno cattiva e meno sul pezzo: Allegri dovrà chiedersi se lo 0-0 contro il Siviglia non fosse una casualità.



Il primo tempo si gioca su buoni ritmi soprattutto per merito dell'Inter, che tiene il pallino del gioco in mano pur senza creare problemi a Buffon. La Juventus rimane quasi sorniona ma quando trova spiragli in avanti, fa male. Chi si fa male sul serio è Benatia, che al 25' deve cedere il posto a Barzagli. Al 34' Khedira, tutto solo, si mangia una mega-occasione tirando in bocca ad Handanovic un colpo di testa da posizione ravvicinata. Risponde subito Icardi che ruba palla a Bonucci e tira a giro, scheggiando il palo. Da una parte all'altra, Dybala serve Pjanic che dal limite fa partire una staffilata di poco fuori.



La ripresa si gioca sulla stessa falsariga, seppur con la Juventus un po' più sul pezzo. Al 18' Icardi parte in contropiede, serve Candreva che al volo, da posizione esterna, mette i brividi a Buffon. La scossa del match arriva al 21' quando D'Ambrosio non contiene Alex Sandro, il cui cross trova Lichtsteiner che a due passi da Handanovic insacca. Il vantaggio bianconero dura pochissimo, il tempo di un calcio d'angolo: Icardi svetta su Mandzukic e fa 1-1. L'Inter non si ferma e al 78' trova addirittura il sorpasso, è Candreva a imbastire la manovra, approfittando di un errore di Asamoah: l'esterno cede a Icardi che crossa di esterno per Perisic che, appena entrato, prende Buffon in controtempo. La partita diventa vibrante, due minuti dopo Higuain (entrato nella ripresa) gira di testa a un soffio dal palo. Nel finale espulso Banega per doppia ammonizione.