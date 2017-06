Rigori in Serie A: "vincono" Fiorentina e Napoli, Inter a fondo, Juve dietro il Milan

"Impossibile, sempre a loro". Gigio Donnarumma, in preda alla rabbia dopo la sconfitta del Milan all'ultimo istante, è uscito dallo Juventus Stadium inveendo contro i bianconeri. Al San Paolo l'hanno presa con ironia esponendo uno striscione: "Rigore per la Juve". Benaugurante, probabilmente, visto che il Napoli, di rigori, ne ha avuti due. La statistica che vi proponiamo non parla di favori o torti arbitrali, ma espone i freddi numeri delle ultime 6 stagioni, da quando cioè la Juve domina in Italia. Non sui rigori, però.

La grafica è chiara: tra le grandi della Serie A, la Fiorentina è la squadra che ha avuto più rigori a favore (54), il Napoli quella con il differenziale più alto tra penalty a favore e contro (+32), l'Inter quella che ne ha avuti meno (31) e anche l'unica col bilancio passivo (-8). La Roma, che in questa stagione è la squadra che ne ha battuti di più. è in recupero rispetto alle precedenti. La Juve, invece, è dietro il Milan come rigori a favore e ha lo stesso bilancio (+19).



Chiaro, questi numeri dicono tutto e nulla: ci sono rigori netti, altri discutibili, altri ancora inesistenti, ce ne sono di decisivi e di ininfluenti, ci sono squadre che in area di rigore entrano di più (come il Napoli, ad esempio, visto anche l'alto numero di gol che segna) e altre meno. Ma almeno sui numeri non ci sono opinioni che tengano...