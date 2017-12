Rifinanziamento del debito: gennaio decisivo per il Milan

Il 2018 si aprirà per il Milan con alcune scadenze molto importanti sul fronte societario. Come riferisce il Corriere della Sera, il 6 gennaio scadrà l'esclusiva con il fondo Highbridge interessato, grazie alla mediazione dell'advisor Bgb Weston, al rifinanziamento del debito contratto con Elliott (303 milioni di euro più interessi) da saldare entro ottobre.



La proposta di Highbridge sarà sottoposta nei primi giorni del nuovo anno alla società rossonera che dovrebbe dare una risposta a fine gennaio (sullo sfondo potrebbero esserci altre opzioni) prima dell'appuntamento con l'Uefa in primavera per trattare il settlement agreement dopo la bocciatura del voluntary.



Fassone durante la sosta volerà in Cina dove incontrerà il presidente Li Yonghong anche per esaminare l'andamento di Milan China, la società creata per espandere il marchio in Oriente e aumentare i ricavi. Intanto il direttore esecutivo Han Li avrebbe deciso di prendere casa a Milano per stare ancora più vicino alla squadra di Gattuso.