Respinto il ricorso della Roma: Strootman salterà Milan e Juventus

Niente da fare. Spalletti non potrà contare su Kevin Strootman nei due big match contro Milan e Juventus. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc ha infatti respinto il ricorso della Roma contro la squalifica inflitta al calciatore olandese. Il centrocampista era stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo grazie alla prova tv per la simulazione nel derby con la Lazio che aveva indotto l'arbitro Orsato a fischiare il rigore.



Il club giallorosso nella sua tesi difensiva ha tentato di far leva sul fatto che non ci fosse dolo e il mediano avesse saltato per evitare il contatto con Lukaku per evitare infortuni dopo i gravi guai fisici degli ultimi due anni. La prova addotta era stata la mancata protesta di Strootman, il quale non aveva chiesto il penalty. Ma non è bastato per cancellare o comunque diminuire la squalifica.