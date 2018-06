Reina: "Porterò il Milan dove merita: sfida eccitante"

Breve intervista in patria per Pepe Reina che, per la prima volta, parla anche della nuova avventura in maglia rossonera: “È una sfida molto eccitante per me perché stiamo parlando di un club che ha qualcosa di storico. Metterò tutta la mia passione per poter riportare il Milan nel posto che merita di stare”. Il portiere spagnolo ha fatto un mini-bilancio della sua carriera: "In generale sono molto orgoglioso della carriera che ho fatto finora perché mi ha portato a giocare in club prestigiosi come Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco e Napoli".