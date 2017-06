Reina, momento no: in Spagna lo criticano, il Napoli lo scarica

Tiene banco in casa Napoli il futuro di Pepe Reina. Il portiere spagnolo sta vivendo un momento particolarmente difficile e oltre a riflettere sul proprio futuro in Campania, deve ora fare i conti anche con le pesanti critiche che gli sono piovute addosso in patria dopo le papere commesse durante Spagna-Colombia, partita in cui le Furie Rosse hanno subito due gol in casa per la prima volta dal 2006.

"E' inconcepibile che Reina sia titolare e che venga convocato", scrive qualcuno su Twitter, mentre un altro utente ci va giù ancora più duro: "Reina sembra che stia giocando tra scapoli e ammogliati, è un ex calciatore". Durissimo anche il telecronista della tv sudamericana, che in un video che gira su Youtube dopo il primo gol dei colombiani commenta: "Ecco cosa vuol dire avere in porta Pepe Reina e non de Gea".

Giudizi con cui sembra essere d'accordo anche il presidente del Napoli De Laurentiis, che qualche giorno fa durante 'Football Leader 2017' ha dichiarato: "Quando un estremo difensore si avvia ad una certa età, anche se integro e capace, il club deve pensare di mettergli al fianco un altro che sia altrettanto straordinario e che ti possa accompagnare per i prossimi 10 anni".

Di parere opposto invece Maurizio Sarri, che ha difeso il suo portiere a spada tratta: "Reina è un punto di riferimento e un ragazzo di grandi valori. Spero che resti il nostro portiere a lungo". Difficile però che il tecnico sia accontentato, gli azzurri stanno pensando di scaricare Reina per puntare su uno tra Neto e Leno.