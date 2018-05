Reina: "Milan, ti aiuto io. Juve più brava non solo in campo"

L'addio al Napoli, il duello con la Juve, la nuova avventura al Milan, il chiarimento sui contatti con gli imprenditori Esposito per i quali è stato chiamato a deporre in tribunale come persona informata su fatti: Pepe Reina parla di tutto. Ecco alcuni stralci della sua intervista al Corriere dello Sport.



"A Napoli sono stati quattro anni meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati capaci, come squadra, di andare vicino a un sogno. La Juve è stata più brava di noi, non solo in campo. Rappresentano una società potente, forse in Italia soltanto il Milan e l'Inter hanno questa forza. Posso capire un club che, con un portiere di 36 anni in scadenza di contratto, faccia la scelta di non rinnovare. È una filosofia aziendale che va rispettata. Poi è anche vero che i miei rapporti con la proprietà non erano più idilliaci, ma diventa un aspetto secondario".



"Ho avvertito la stima del Milan e penso che prepararsi al congedo in uno dei club più titolati al mondo sia una gratificazione assoluta per me. Il passato è lì che parla e io posso e devo contribuire a fare in modo che si tornino a vivere certe notti europee. La situazione societaria, alla luce delle vicende con l'Uefa, rischia di essere allarmante? Non mi preoccupa assolutamente, sono tranquillissimo. Sapranno come affrontare questa situazione. Donnarumma è il portiere della Nazionale italiana per i prossimi quindici anni, atteso da una carriera straordinaria. Un ragazzo serio, esemplare, con il quale istaurerò un rapporto speciale. Io ho stima di lui, sarò io a rubargli qualcosa. Intanto provvederà a farmi sentire più giovane: vi sembra poco?".



"Penso di essere trasparente e di poter essere definito assolutamente limpido. Ci sono vicende che non appartengono al mio vissuto. Ho sentito e letto troppe sciocchezze. Io mi sono spontaneamente presentato alla magistratura ordinaria per ribadire la mia assoluta estraneità a tutto ciò che è stato raccontato e con il calcio e la mia persona nulla hanno a che vedere".