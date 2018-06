Reina consiglia il Real Madrid: "Prendi Sarri"

Pepe Reina ha salutato Napoli e i suoi tifosi ed è già pronto a tuffarsi con orgoglio nella sua nuova avventura con la maglia del Milan: "È uno dei club più importanti al mondo, il nostro obiettivo deve essere quello di tornare in Champions League – ha dichiarato lo spagnolo in una lunga intervista ad As - Sarà una sfida appassionante. Io titolare? Non mi hanno fatto nessun discorso, il posto dovrò guadagnarmelo, ma sono felice di chiudere la mia carriera in rossonero".

"Ho deciso di lasciare il Napoli un anno fa - racconta Reina - Il Psg mi fece un’offerta, ma la società la rifiutò: sarebbe stato facile, nell’estate dei ‘certificati medici’, cercare un modo per forzare la cessione, ma avevo fatto un patto-scudetto con i miei compagni e decisi di accettare la decisione del club". Il sogno però non è diventato realtà: "Siamo arrivati a fare 91 punti, la Juve ne ha fatti di più e bisogna farle i complimenti. Credo nella buona fede degli arbitri, ma va anche detto che a livello societario la forza della Juventus è imparagonabile a quella delle altre squadre..."

Il merito della stagione degli azzurri è di Maurizio Sarri: "Lavorare con lui è stato uno spettacolo, ha sviluppato un gioco bellissimo. Siamo persone simili, preferiamo dirci le cose in faccia, anche litigando se necessario. La nostra è stata una relazione come tra padre e figlio, gli voglio bene e gli sarò per sempre grato. Sarri al Real Madrid? Lo consiglierei a qualsiasi squadra al mondo, per le sue idee calcistiche e per il suo lavoro maniacale". A sostituire il tecnico toscano sarà Carlo Ancelotti: "Spero che possa vincere, ma bisognerà fare ancora i conti con la Juve. Fino a quando compreranno così tanto sarà difficile batterli".

In chiusura due battute su De Laurentiis ("Ha un modo di gestire il club che rispetto, ma ci sono cose sulle quali non siamo d’accordo. Abbiamo due personalità forti e idee diverse"), sull'inchiesta anti-mafia in cui è coinvolto ("Sono molto tranquillo, andrà tutto bene. Chi mi conosce sa che non ho nulla a che fare con quel mondo. Ho conosciuto tante persone a Napoli, ma non posso sapere di cosa si occupano 300 amici nella loro vita privata") e un bilancio sui suoi anni a Napoli: "Il meglio è l’affetto che un popolo intero, quello partenopeo, ha donato a me e a tutta la mia famiglia. Il peggio è essermene andato senza realizzare il sogno che questa gente ha nel cuore. È vero che a Napoli piangi due volte: arrivi e ti trovi davanti una realtà totalmente diversa, ma quando vai via ti manca tanto".