Reina: "Che peccato per Milik, Higuain sacrificio necessario"

"L’infortunio di Milik è un grande dispiacere. È un problema perché stava facendo benissimo però bisogna guardare avanti, augurargli una pronta guarigione e stargli vicino. A livello tecnico vediamo cosa pensa Sarri: c’è Manolo e altri giocatori che si possono adattare. Abbiamo una grande rosa, troveremo una soluzione". Non sembra preoccupato Pepe Reina per lo stop che terrà Milik lontano dai campo per almeno 4 mesi e dal ritiro della Spagna in Albania, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lancia la sfida alla Juventus: "È chiaro, e lo sanno tutti, che la Juve è la strafavorita al successo in campionato e sarebbe una sorpresa se non vincessero il titolo - ha detto lo spagnolo - però noi lotteremo fino alla fine e non ci daremo mai per vinti. Se dovessimo pensare che hanno già vinto allora sarebbe meglio spegnere la luce, chiudere la porta e andar via".

Una voglia di lottare fino alla fine che qualcuno ha accusato Sarri di non avere dopo le dichiarazioni fatte in seguito alla sconfitta di Bergamo: "Le parole di Sarri? Ha parlato in un certo modo per toglierci pressione - ha detto Reina - Sono sicuro che non pensa ciò che ha detto. Sono convinto - ha proseguito il portiere - che Sarri non ha detto quelle cose con l’intenzione di arrendersi, quanto con l’idea di mettere pressione alla Juve e togliere responsabilità a noi. È chiaro che parlare dopo una sconfitta è sempre difficile e ancor di più in una realtà come quella di Napoli dove ci sono grandi e rapidi cambi d’umore. Però ripeto, ho la speranza di poter lottare per lo scudetto, anche senza Milik".

In conclusione qualche battuta su Higuain: "La sua cessione ci ha permesso di prendere diversi giocatori che completato una squadra che l’anno scorso era già molto buona. Siamo migliorati, poi è chiaro che quanto successo a Milik cambia le cose. Quello del Pipita è stato un sacrificio inevitabile. Se viene qualcuno e paga la clausola il club può fare poco. Morata ha detto no al Napoli per lealtà nei confronti della Juventus? Rispettabile e onorabile, senza dubbio. Se il Pipita se n’è andato è chiaro che non la pensa come Morata" ha chiosato Reina.