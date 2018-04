Recupero Milan-Inter, si giocherà il 3 o 4 aprile

Il puzzle della 27.ma giornata di serie A sta per essere completato. La Lega Calcio aveva già ufficializzato date e orari di recupero di sei delle sette partite non giocate per la scomparsa di Davide Astori ma la settima aveva un asterisco: Milan-Inter era rimasta in sospeso a causa del percorso rossonero in Europa League e del calendario già intasato tra soste per la Nazionale, impegni europei e finale di coppa Italia.



Ora che il Milan è stato eliminato, la decisione sul recupero del derby di Milano è quasi scontata: si giocherà con gli altri match del 27° turno, il 3 o 4 aprile in un orario diverso dalle 20:45 (la Uefa vieta la contemporaneità con le partite europee, in quei giorni ci sarà l'andata dei quarti di finale di Champions).



I rossoneri avevano chiesto il 25 aprile che però, oltre a essere un giorno festivo, si scontrava con il regolamento che impone il recupero entro 15 giorni o, comunque, nella prima data utile. La decisione ufficiale potrebbe arrivare lunedì nell'assemblea dei club, Malagò ascolterà Milan e Inter e poi deciderà.