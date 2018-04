Recupero Milan-Inter, Malagò: "Variabile senza soluzione"

Stabilito gran parte del recupero della 27.ma giornata di serie A e annunciate grandi rivoluzioni in vista della prossima stagione, rimane ancora un grande dubbio ereditato dallo stop al campionato per la morte di Davide Astori: quando si giocherà Milan-Inter?



Il derby rimane sospeso, in attesa dei percorsi europei di rossoneri e Juventus che, se andassero in finale di Europa League e Champions League, complicherebbero non poco il calendario, come dichiarato da Giovanni Malagò: "Diciamo che questa è l’unica variabile che non ha soluzione, però è come nella vita: porsi il problema di avere la possibilità di fare due bellissime cose. Fasciamoci la testa nel momento quando eventualmente capiterà".



Ovviamente Malagò, nonostante le complicanze del calendario, spera per il calcio italiano che le due squadre possano arrivare fino in fondo in Europa: "È una cosa che comunque auguro alle due squadre e in assoluto al calcio italiano. Tanto è vero che la partita Milan-Inter è l’unica che aspetta di vedere l’eventuale passaggio del turno dei rossoneri e comunque anche la questione del turno della Juventus essendo le due squadre legate a filo doppio per la finale di Coppa Italia".



Se il Milan proseguisse l'avventura in Europa League, il derby potrebbe giocarsi il 9 maggio con slittamento della finale di Coppa Italia al 25 maggio. Ma, se la Juventus arrivasse in finale di Champions (che è il 26 maggio), anche la finale di Coppa Italia dovrebbe essere spostata: a quel punto i ritiri delle nazionali verso il Mondiale 2018 si farebbero troppo dietro l'angolo e le rispettive selezioni non vedrebbero di buon occhio un rinvio nell'arrivo dei giocatori rossoneri e bianconeri.