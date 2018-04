Recupero Milan-Inter, ipotesi 3 o 4 aprile

Nella giornata di ieri, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari di recupero delle partite della 27.ma giornata non giocate per la scomparsa di Davide Astori. Ma tra i sette match non disputati ce n'è uno con l'asterisco: è Milan-Inter che non ha ancora una data stabilita a causa del percorso rossonero in Europa League e del calendario già intasato tra soste per la Nazionale, impegni europei e finale di coppa Italia.



Il derby di Milano, però, potrebbe essere giocato assieme alle altre partite, quindi il 3 o 4 aprile in un orario diverso dalle 20:45 (la Uefa vieta la contemporaneità con le partite europee, in quei giorni ci sarà l'andata dei quarti di finale di Champions), nel caso in cui il Milan, uscito sconfitto 2-0 nell'andata degli ottavi, fosse eliminato dall'Europa League.



Secondo Marco Iaria, giornalista della Gazzetta dello Sport, sarebbe questo l'orientamento della Lega Serie A. Ma prima c'è tutto un ritorno da giocare: e il Milan ci crede.