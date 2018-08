Recupero Milan-Genoa, le informazioni sui biglietti

La tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova ha causato il rinvio, oltre a Sampdoria-Fiorentina, anche di Milan-Genoa che si giocherà il 31 ottobre. Oggi la società rossonera, con un comunicato sui canali social

🎟 | Postponed match AC Milan v Genoa CFC

ℹ Information about tickets 👉🏻 https://t.co/jjwc8Bujvw

🎟 | Rinvio di Milan-Genoa

ℹ Le informazioni sui biglietti 👉🏻 https://t.co/lKrnM94t5B pic.twitter.com/MF3boe6L6B — AC Milan (@acmilan) 22 agosto 2018

ha spiegato che possibilità hanno chi aveva acquistato un biglietto per il match che doveva giocarsi a San Siro il 19 agosto. Tutti i ticket emessi rimangono validi per la gara di recupero così come eventuali cambi nominativi già fatti. Chi invece non potrà assistere al recupero, potrà chiedere il rimborso da domani giovedì 23 agosto fino a giovedì 30 agosto con modalità differenti a seconda di dove si era effettuato l'acquisto (tutto specificato nel comunicato ufficiale).