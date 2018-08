Real Madrid-Milan 3-1, Higuain gol, ma Gattuso perde

Avevano già perso Roma e Juve, perde anche il Milan, ma lo fa a testa alta: il Real Madrid, anche senza Cristiano Ronaldo, continua a vincere e porta a casa il Trofeo Santiago Bernabeu al quale tutto sommato tiene, nonostante in bacheca non manchino coppe ben più prestigiose, come le ultime tre Champions League consecutive. La cosa più bella della partita la fa Gonzalo Higuain: segna al debutto in rossonero e lo fa con un gran bel destro a giro che fa subito sognare i tifosi. Al Milan serviva un centravanti, ora ce l'ha.



Certo, non basta il numero 9, perché nonostante una buona partita, il Milan perde lo stesso. Ad esempio bisognerà evitare errori come quello che portano al gol del vantaggio Real dopo un minuto: Borini e Rodriguez si addormentano, Carvajal crossa e Benzema vicino all'area piccola insacca di testa. Poi il Milan ha il merito di reagire subito e segnare il pari con Higuain, tiene bene il campo e si rende anche pericoloso in contropiede rispondendo colpo su colpo al Real. Ma un altro errore, su calcio d'angolo, consente agli spagnoli di tornare avanti poco prima dell'intervallo: insacca Bale, indisturbato dopo un rimpallo. Sui calci piazzati il Milan perse la finale di Coppa Italia con la Juve l'anno scorso.



La ripresa, con i tanti cambi, regala meno spunti e meno vivacità. Il Milan ha dieci minuti buoni, dopo l'ingresso di Bacca che spreca un paio di occasioni, mentre Cutrone, servito da Suso, trova l'opposizione di Navas. Il gol, però, lo segna il Real Madrid: entra Modric, ormai lontanissimo dall'Inter, e propizia il definitivo 3-1 di Borja Mayoral. Poco male, per il Milan: non poteva pensare di essere già a questi livelli.