Real Madrid, assalto a Milinkovic-Savic: "Pronta offerta da oltre 150 milioni"

Il Real Madrid irrompe con forza nella corsa a Milkinkovic-Savic. Come riporta il Messaggero, i blancos avrebbero deciso di affondare per il centrocampista della Lazio mettendo sul piatto la bellezza di 150 milioni più 20 di bonus. Al giocatore verrebbe invece garantito un ingaggio da 6 milioni a salire per le prossime cinque stagioni.



Se davvero fosse così, sarebbe questo con ogni proabilità lo scatto decisivo per assicurarsi il 23enne: Lotito verrebbe accontentato e allo stesso tempo sarebbe sbaragliata la concorrenza della Juventus.



I bianconeri avervano offerto 70 milioni più il cartellino di Rugani ma la proposta era stata rifiutata dal club biancoceleste. In seguito si era anche parlato del possibile inserimento di Pjaca e tuttavia difficilmente i Campioni d'italia si spingerebbero oltre come avrebbero intenzione di fare le merengues.