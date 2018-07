Rapporti con la camorra, niente squalifica per Reina

Il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile il deferimento a carico del Napoli, del Palermo e del Sassuolo e dei calciatori Paolo Cannavaro, Josè Manuel Paez Reina, del team manager Giovanni Paolo De Matteis, del responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza Luigi Cassano, del direttore commerciale marketing Alessandro Formisano, dell'allenatore Salvatore Aronica nell'ambito dell'inchiesta fatta dalla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli. I giocatori e i loro club, come riporta l'Ansa, per responsabilità erano stati deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato pregiudicati legati ad ambienti camorristici.