Ranieri: "Gestire Totti è facilissimo, il problema è l'ambiente intorno"

"Gestire Totti? E' una cosa di una facilità estrema": parola di Claudio Ranieri, romano e romanista, allenatore del Leicester che conosce bene il campione giallorosso avendolo allenato in passato (dal 2009 al 2011). "Il problema - aggiunge Ranieri - è tutto l'ambiente intorno. Totti è quel che conosciamo, un uomo bravissimo. Io gli dissi che avrebbe potuto giocare fino a 40 anni. Ora ha accettato di entrare negli ultimi minuti, come faceva Altafini".



"Francesco è un atleta veramente unico. Uno è campione non solo perchè ha avuto il dono del talento, ma anche perchè ha qualcosa in più nella testa, perchè sa cosa fare e come, Totti è uno di questi" sottolinea il tecnico.