Raiola: "Sarri andrà via". L'agente: "Faccia pace col cervello"

Polemica a distanza tra procuratori. Mino Raiola parla di Maurizio Sarri all'emittente napoletana Radio Crc, Alessandro Pellegrini, agente del tecnico, non fa mancare la replica su Twitter. Ecco le loro dichiarazioni.



"Il Napoli oggi gioca un calcio molto moderno, prende applausi da tutta Europa - spiega Raiola - Vincere e perdere questione di dettagli, di fortuna, ho sempre detto che è molto difficile vincere a Roma e Napoli, è difficile per l’ambiente, a volte ci esaltiamo troppo, se si cresce sotto questo aspetto si può anche vincere lo scudetto. Io credo che questo sia l’ultimo anno di Sarri, so che l’hanno chiesto tante squadre europee, mi auguro per lui che sia l’ultimo anno con De Laurentiis".



Pellegrini ha risposto così: "Prima lo minaccia, poi gli dice che si fa suggerire la formazione, adesso lo sogna lontano da Napoli: fai pace con il cervello...". Il riferimento del procuratore di Sarri è a vecchie dichiarazioni di Raiola, che aveva spesso punzecchiato l'allenatore.