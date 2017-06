Raiola: "I cinesi del Milan stanno facendo solo figuracce"

"Ci sono cinesi e cinesi, ce ne sono un miliardo". Comincia così Mino Raiola, poi piazza l'affondo. L'argomento di discussione, ovviamente, è il Milan, perché al closing, si sa, è legato (o almeno così sembra) il destino di Gigio Donnarumma. E il suo agente ancora una volta ha qualche parolina da dire sulla situazione di stallo nel passaggio di proprietà: "I cinesi dell’Inter sono delle persone serie, li ho conosciuti - ha detto a Radio CRC -. Hanno idee chiare, vogliono rilanciare l’Inter e farla diventare una delle prime sei-sette squadre al mondo. Hanno le capacità finanziarie per farlo e lo faranno sicuramente. Non conosco i cinesi del Milan, ma finora stanno solo facendo una figura di m... Non mi sembra sul piano pubblicitario una situazione molto positiva, io spero che entrino nel Milan e facciano cose importanti. Ma non ci credo".



Al di là del giudizio personale, le ultime parole possono spaventare i tifosi del Milan, perché se l'agente di Donnarumma non crede nel nuovo progetto, è legittimo credere che si muova per portarlo altrove: "Su di lui la risposta è facile, io ho fatto un accordo col Milan un mese fa di non parlare di Donnarumma. È un giocatore del Milan, sappiamo che situazione c’è al Milan. Lui deve fare il suo lavoro, io il mio. Ha un anno e mezzo di contratto col Milan, deve pensare a fare il suo".

