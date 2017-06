Rabbia Milan, imbrattati con la scritta "ladri" gli scudetti Juve allo Stadium?

Nuovi particolari su quanto accaduto nell'acceso post partita di Juventus-Milan. La Gazzetta dello Sport riferisce infatti che sarebbero state imbrattate con la scritta "ladri" le riproduzioni degli scudetti bianconeri 2004/05 e 2005/06, poi tolti per la vicenda Calciopoli. I simboli dei titoli si trovano nel corridoio dello Stadium che conduce allo spogliatoio ospite e qualcuno, scottato per il finale della partita, avrebbe danneggiato i due simboli. La furia non si sarebbe esaurita nello spogliatoio: non sono chiari i danni anche se, sempre la Gazzetta, scrive di uno sgabello rotto e di pugni sulla riproduzione dei tricolori fissati alle pareti.



Per questa serie di motivi non è escluso che scattino deferimenti in casa rossonera e il Milan potrebbe essere chiamato a riparare i danni. Martedì poi arriveranno le decisioni del Giudice Sportivo: sembra scontata la squalifica di Bacca: il colombiano è a rischio stangata, ma anche altri giocatori (Donnarumma, Poli) sono nel mirino.