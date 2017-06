Quando Locatelli scriveva a Montolivo su Facebook: "Voglio diventare come te!"

28 agosto 2012. Riccardo Montolivo esordisce con la maglia del Milan (sconfitta per 1-0 a San Siro contro la Sampdoria). Il centrocampista cambia la foto profilo su Facebook e tra i commenti spunta quello di un giovane ragazzo: "Voglio diventare come te!!!". Quel giovane ragazzo è Manuel Locatelli, all'epoca 14enne, giocatore delle giovanili rossonere.



Una vita fa perchè adesso Locatelli è in pianta stabile in prima squadra e la scorsa domenica ha preso il posto del proprio idolo segnando la rete del 3-3 con il Sassuolo al Meazza. Montella sta studiando la coesistenza tra i due ma intanto, nelle gare precedenti, l'ingresso di Locatelli ha 'spinto' Montolivo a spostarsi nel ruolo di mezzala o trequartista. Con l'infortunio in Nazionale del capitano, è proabile che Locatelli prenda in mano le chiavi del centrocampo milanista. Il sogno del 2012 si è realizzato.