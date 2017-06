Quando la sostituzione è indigesta: una giornata di battibecchi

Quante volte gli allenatori si trincerano dietro la frase "In campo si va in 11, qualcuno devo pur lasciarlo fuori"? Una verità matematica che però troppo spesso i giocatori non accettano, allo stesso modo di quando vengono sostituiti. L'undicesima giornata di serie A ne ha dato ampia prova, con tre big arrivati ai ferri corti con i propri allenatori: Lorenzo Insigne, Carlos Bacca ed Eder.



In ordine cronologico, ha iniziato lo scugnizzo napoletano, che non ha gradito il cambio contro la Juventus. Anche se Insigne un pochetto di ragione ce l'aveva, suo l'assist del momentaneo 1-1 azzurro a Torino, la reazione è sembrata spropositata e Sarri non ha proprio gradito. "Quando esce deve stare zitto e basta - ha detto il tecnico a Premium Sport -. Se c’è qualcosa da chiarire lo faremo nei prossimi giorni. L’ho tolto perché non sembrava stare bene fisicamente". Insigne si è scusato con tutti domenica a Castelvolturno e non sarà multato dalla società.



Domenica pomeriggio è stato il turno di Carlos Bacca che prima si è scagliato contro Locatelli e, poco dopo, con Montella che l'ha sostituito con Luiz Adriano. Il colombiano, forse ancora alterato proprio per lo screzio con il giovane compagno di squadra, è uscito arrabbiato a sei minuti dalla fine, può lamentarsi dopo ben 84 minuti giocati? Pare di sì, tanto che il labiale in campo di Montella è stato eloquente "Calmati" anche se poi il tecnico rossonero ha minimizzato: "Ho visto di peggio".



Infine, c'è il "caso" Eder, che si inserisce nella già difficile situazione tra de Boer e Inter. L'italo-brasiliano, che pure ultimamente è stato spesso preferito a un teoricamente intoccabile Perisic, non ha stretto la mano al tecnico olandese uscendo dal campo al 76'. Nervi tesi, forse anche per la sconfitta, ma de Boer non ha voluto affondare: "L'ho visto spento fisicamente, lui come tutti vuole vincere, capisco la reazione".