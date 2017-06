Qualificazioni Mondiali: Lukaku salva il Belgio, tonfo Olanda. Bene Francia e Portogallo

L'Olanda vede complicarsi terribilmente la corsa ai Mondiali del 2018. La Nazionale di Danny Blind cade 2-0 in Bulgaria per effetto della doppietta di Delev. Ora nella classifica del Girone A gli Orange si vedono scavalcati dalla stessa Bulgaria e dalla Svezia mentre il primo posto occupato dalla Francia è distante sei lunghezze. La squadra di Deschamps non sbaglia in Lussemburgo. Giroud sblocca il match, il rigore di Joachim rimette il match in parità prima del penalty di Griezmann e del sigillo di Giroud nella ripresa.



Nessun problema per il Portogallo nel Girone B. L'undici di Fernando Santos regola 3-0 l'Ungheria trascinato da André Silva e dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. I portoghesi restano secondi a tre punti dalla Svizzera.



Sospiro di sollievo per il Belgio. I Diavoli Rossi vanno sotto vanno sotto contro la Grecia (rete di Mitroglou) e riescono ad acciuffare il pareggio a un minuto dal termine con Lukaku. E' un gol fondamentale per la formazione di Roberto Martinez perché le permette di mantenere il primato nel Girone H con due lunghezze sulla Grecia.



LE PARTITE DEL POMERIGGIO

Miralem Pjanic e i suoi connazionali non hanno dovuto faticare più tanto, lo juventino a dire il vero anche meno degli altri: la Bosnia senza lo squalificato Dzeko vince 5-0 contro Gibilterra, prova a rilanciarsi nella difficilissima corsa al Mondiale e il regista bianconero resta in campo fino al 57' a risultato ampiamente acquisito. Se la sfida si è trasformata nella prevedibile passeggiata, del resto, il merito è anche suo che dopo appena 4 minuti ha trovato il modo di mandare in gol Ibisevic con un gran lancio da centrocampo. Lo stesso Ibisevic nel primo tempo, poi in apertura di ripresa Vrsajevic (su assist del sampdoriano Pavlovic) e Visca hanno arrotondato il risultato prima che Pjanic uscisse, poi al 94' è arrivato il sigillo di Bikakcic.



Nelle altre gare del pomeriggio da segnalare la goleada della Svezia (4-0 alla Bielorussia, doppietta di Forsberg, reti di Berg e Thelin) e soprattutto il sofferto 1-0 della Svizzera alla Lettonia, con Drmic che con un colpo di testa ha risolto una situazione complicata. Gli elvetici restano così a punteggio pieno nel proprio girone: in campo dall'inizio gli "italiani" Lichtsteiner e Dzemaili, nella ripresa è entrato anche Freuler. Doppio 0-0 in Cipro-Estonia e Andorra-Far Oer.





LE CLASSIFICHE

GIRONE A

Francia 13, Svezia 10, Bulgaria 9, Olanda 7, Bielorussia 2, Lussembrugo 1.



GIRONE B

Svizzera 15, Portogallo 12, Ungheria 7, Far Oer 5, Lettonia 3, Andorra 1.



GIRONE H

Belgio 13, Grecia 11, Bosnia 10, Cipro 4, Estonia 4, Gibilterra 0.