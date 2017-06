Quagliarella a Le Iene: "Napoli, volevo vincere con te"

Ora che l'incubo è finito, Fabio Quagliarella può raccontare tutto ma non dimenticare. Il Napoli, lo stalker, l'addio, il Torino, la Sampdoria e, chissà, un futuro azzurro non del tutto chiuso. "Ai tempi di Napoli avevo avuto un problema con il pc e ho conosciuto questo poliziotto, presentato da un amico - le parole dell'attaccante a Le Iene -. Da lì è nata un'amicizia, c'era un rapporto". Quagliarella prosegue: "Ho iniziato a ricevere lettere tremende, con foto di ragazzine nude e la scritta 'sei un pedofilo' oppure che ero coinvolto nel calcioscommesse. A mio papà arrivavano sms con scritto 'Tuo figlio è a Castellammare, ora lo ammazziamo', allora lui mi chiamava e, se ero impegnato, non rispondevo e si preoccupava. Poi, quando riprendevo il telefono e vedevo due-tre sue chiamate perse, mi spaventavo a mia volta. Un incubo durato 5 anni".



La punta blucerchiata spiega come lo stalker lo tenesse in mano: "Chiedeva biglietti per lo stadio e magliette, io intanto mi ero rivolto a lui per questi problemi e mi diceva 'lo stiamo per prendere, manca poco. Tu non dire niente a nessuno, può essere un tuo vicino e se scopre tutto esplode". Poi la svolta: "Da fuori sembra facile, normale dire 'come hai fatto a non pensare che il colpevole fosse quel poliziotto?'. Il primo è stato mio padre, allora sono andato in Questura e ho scoperto che le mie denunce non erano state depositate".



Tornando al calcio, Quagliarella spiega l'addio al Napoli: "Questo stalker mandava lettere a tutti, società compresa. Dovevamo giocare in Svezia, ero titolare ma prima della gara mi chiamano e dicono 'Non giochi, ti abbiamo venduto'. Fu uno shcok, come gli anni seguenti quando tornavo in città e tanti mi guardavano male o dicevano frasi molto dirette. Non tutti, assolutamente. Anzi, io adoro la gente di Napoli: ma nessuno mi avrebbe creduto, dicevano 'sei andato via per soldi'. Ma alla Juventus guadagnavo come in azzurro, con il Torino al San Paolo ho provato anche a scusarmi in campo con il risultato che ho rotto con la tifoseria granata...".



E ora? "Volevo rimanere a Napoli, diventarne capitano, vincere qualcosa perché si capiva che la squadra sarebbe diventata forte come lo è ora. Riguardando la mia carriera sento che ho lasciato qualcosa di incompiuto, alla Samp sono felice ma sarebbe bello se il Napoli mi richiamasse o anche solo pensasse di farlo".