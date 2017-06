Pugno duro Inter verso i giocatori: annullato il giorno di riposo. Intanto spunta Spalletti...

La pesante sconfitta contro il Napoli ha lasciato strascichi in casa Inter. I nerazzurri dovevano osservare un giorno di riposo nella giornata domenica ma non sarà così. Secondo quanto riporta il nostro Marco Barzaghi il giorno di riposo è stato infatti annullato da Pioli, totalmente appoggiato dalla società: un allenamento punitivo è in programma domenica alle 15.



Evidentemente il tecnico e Suning non sono affatto soddisfatti per l'atteggiamento della squadra, letteralmente travolta in avvio di gara al San Paolo. Si cerca così di mettere i calciatori di fronte alle proprie responsabilità. Il cambio in panchina, con la sostituzione di de Boer, non ha sortito per il momento gli effetti sperati. E già si pensa alla prossima stagione: sarebbe stato infatti sondato il terreno con Spalletti: l'attuale allenatore della Roma potrebbe arrivare insieme a Walter Sabatini, ex dirigente giallorosso.