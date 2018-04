Pugni e calci allo steward, arrestati tre ultras del Napoli

Tre ultras napoletani sono stati arrestati allo Stadio Meazza di Milano, poco prima dell'inizio di Milan-Napoli, perché hanno aggredito uno steward a pugni e a calci e con l'asta di una bandiera durante le operazioni di filtraggio all'ingresso nell'impianto.



I tre ultras sono stati arrestati dagli agenti della Digos per violenza e minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. L'episodio, riportato dall'Ansa, è accaduto all'inizio della partita, in corrispondenza del varco 6, dedicato all'ingresso della tifoseria ospite.



Agli arrestati è stato notificato l'avvio del procedimento amministrativo immediato per l'irrogazione del Daspo da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Milano. Durante l'afflusso, all'interno del parcheggio ospiti, altri tre tifosi napoletani di 33, 40 e 50 anni sono stati sanzionati in via amministrativa per la vendita abusiva di bevande alcoliche