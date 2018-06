Psg, sondaggio per Bonucci: il Milan dice no

Rinfrancato dalla 'favorevole' sentenza dell'Uefa sul Fair Play Finanziario (servono comunque cessioni da 60 milioni entro il 30 giugno) il Psg è tornato a muoversi sul mercato. Come riferisce Tuttosport il club di Al Khelaifi avrebbe fatto un sondaggio con il Milan per sapere se Leonardo Bonucci è incedibile o meno: probabile che Gigi Buffon (ormai prossimo a firmare con i francesi) abbia indicato ai vincitori della Ligue 1 il nome del difensore, suo ex compagno alla Juventus.



Tuttavia dai rossoneri è arrivato un no deciso a questa prima avance transalpina perché il centrale (acquistato un anno fa per 42 milioni di euro) viene ritenuto un elemento fondamentale e irrinunciabile della squadra di Gennaro Gattuso.



Il Psg spera di far leva sulla possibile esclusione del Milan dalle coppe europee (e su qualche contropartita gradita al Diavolo): in via Aldo Rossi restano però ottimisti, non tanto sul provvedimento che dovrebbe arrivare da Nyon, ma dal ricorso al Tas (in caso di pugno duro dell'Uefa) anche e soprattutto alla luce dell'ingresso del nuovo socio di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni.