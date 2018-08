Psg, Buffon: "La Juve ha ancora fame. Ancelotti esperto e vincente"

Dopo 23 stagioni Gigi Buffon non è un protagonista del nostro campionato. "Lo confesso subito. Devo dire che fa un certo effetto assistere alla Serie A da spettatore. Non ero più abituato. Ricordo a malapena l'ultima volta che è successo, quando ero ragazzino. Anche a centinaia di chilometri di distanza il campionato italiano ha sempre il suo fascino e ho assistito con interesse alle prime due giornate" afferma il portiere del Psg sulla sua app.



L'estremo difensore ammette che non è riuscito a vedere la partite della Juventus ("Le gare dei miei ex compagni si sono sempre giocate in contemporanea o comunque a distanza di breve tempo con quelle del Psg") ma spiega di non essere stupito di vedere la squadra di Allegri a punteggio pieno: "Dopo tanti anni passati a Torino, in quell'ambiente, in quello spogliatioi, ero sicuro che la voglia di vittorie non si fosse esaurita. Il DNA Juve è sempre lo stesso e non si smentisce: fame, voglia di primeggiare sempre e di tagliare nuovi traguardi restano al centro del progetto e dell'imprinting societario".



A quota 6 c'è anche il Napoli: "Nelle ultime due stagioni ha giocato un calcio spettacolare e quest'anno hanno mantenuto la rosa intatta. Il grande cambiamento è stato fatto in panchina con un allenatore espero e vincente come Ancelotti. Nelle due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan ho visto tanto del crattere di Carlo".



Infine complimenti alla Spal: "Essere in testa non è certo il suo obiettivo. Ma vedere società che lavorano bene, con competenza e programmazione, fa sempre piacere. Soprattutto ai grandi romantici come me che fin da piccolo guardavano con passione al Genoa di Scoglio o al Pescara di Galeone".