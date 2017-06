Proroga del closing e Juve: venerdì 10 marzo è il giorno dei giorni per il Milan

Citazione gia ricordata di Ernest Hemingawy: "Non è un giuorno qualunque di tutti i giorni che verranno ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi". Il giorno è il 10 marzo 2017 a livello societario e a livello di campo. Entro questa settimana infatti il gruppo SES deve verdare 100 milioni di euro alla Fininvest per ottenere la proroga del closing da firmare nel giro di un mese. Il gruppo cinese è ottimista ma i prossimi giorni saranno quelli decisivi. In questo momento come più volte ribadito dalla Fininvest non vi sono contatti con altri gruppi ma chi potrebbe essere interssato al Milan in caso di fallimento dell'operazione con SES?



Alla finestra ancora Nicholas Gancikoff e Sal Gatalioto con il gruppo che fa capo a Sonny Wu, c'è ancora Mr Bee, si proprio Mr Bee, ma pure altre due figure già accostate nel passato al Milan: lo sceicco Al Maktoum che secondo indiscrezioni non confermate avrebbe avuto nel passato contatti con il club milanista rifiutando la proposta di entrare come azionista di minoranza, ma con alle porte Dubai 2020 potrebbe considerare il Milan il veicolo ideale per l'Expo e infine il gruppo Fosun con Jorge Mendes, già accostati al club rossonero nell'agosto scorso.



A livello di campo venerdì 10 è il giorno di Juventus-Milan che i montelliani affrontano in condizioni ideali di forma e spirito. Il week end ha permesso loro di recuperare un punto dal quarto posto, oggi a soli 3 punti, e ha restituito alla quasi miglior forma Bacca, il chiavistello per aprire i sogni di Europa dell'ambiente milanista, un Bacca galvanizzato dalla doppietta ma soprattutto per essere arrivato vicino al gol in almeno altre quattro occasioni cancellando anche la delusione per il rigore sbagliato. E a Torino gli mappasioinati di calcio potreanno vedere un Milan mai visto su Premium Sport, con la tecnologia del 4k.

Carlo Pellegatti