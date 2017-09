Progetto stadio e rinnovo di Manolas: Pallotta atteso a Roma

Ci pensa Pallotta. Il presidente della Roma è atteso nella Capitale nella mattinata di domani Diversi i temi sul tavolo a partire dal progetto stadio, tanto caro al dirigente statunitense, che verrà riesaminato a breve dalla Conferenza dei Servizi. In tal senso Pallotta dovrebbe essere impegnato in una serie di incontri istituzionali per verificare lo stato dell'iter burocratico del nuovo impianto e provare ad accelerare.



Inoltre potrebbe essere affrontato la questione del rinnovo di Manolas: il difensore greco in estate ha detto no allo Zenit San Pietroburgo per restare in giallorosso e sarebbe vicino l'accordo con la società per il prolungamento contrattuale.



Nel corso della sua visita Pallotta assisterà sicuramente all'esordio della squadra di Di Francesco in Champions contro l'Atletico Madrid all'Olimpico e non è esclusa la sua presenza a Marassi nell'anticipo di sabato con la Sampdoria.