Procura Figc: "Contatto Agnelli-boss per i biglietti". Il presidente: "Falso". Pecoraro smentisce

Dai documenti arrivati dalla Procura di Torino, "si evidenzia che Saverio Dominello e il figlio Rocco sono rappresentanti a Torino della cosca Bellocco Pesce di Rosarno. Rocco Dominello ha rapporti con la dirigenza Juve per la gestione di biglietti e abbonamenti". Lo ha detto, secondo l'Ansa, il procuratore Figc all'Antimafia Giuseppe Pecoraro. "I dirigenti che hanno contatti con queste persone sono: Merulla, Carugo, D'Angelo e il presidente Agnelli". Anche il dg Marotta ha avuto rapporti seppure occasionali col mondo degli ultras ma non è stato coinvolto dalla conclusione delle indagini.



I pm torinesi non hanno mosso alcuna accusa alla dirigenza bianconera ma, come riferisce Marco Di Lello, coordinatore del comitato Mafia e sport della Commissione parlamentare antimafia: "Agnelli dice di non aver mai incontrato boss mafiosi eppure risulta dagli atti, proprio per questo gli chiederemo di venirci a spiegare in Antimafia. Sentiremo la Juventus e vedremo quello che ha da dire a propria discolpa, rispetto alle accuse che stanno emergendo sia dalla Procura di Torino che dalla Federcalcio". Pecoraro ha intenzione di chiudere l'inchiesta sportiva in 7-10 giorni.

LA SMENTITA DI PECORARO

Dopo quanto diffuso in giornata dall'Ansa è arrivata, attraverso il sito ufficiale della Figc, la precisazione di Pecoraro: In relazione all’audizione odierna tenuta di fronte la Commissione Antimafia, il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro precisa quanto segue: “Smentisco quanto mi è stato attribuito da alcune agenzie di stampa riguardo l’inchiesta in corso sui rapporti tra la Juventus e presunti esponenti delle criminalità organizzata. Allo stato, dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica di Torino ed aver svolto le nostre indagini, stiamo valutando le memorie difensive della Juventus che ci sono state consegnate ieri sera. Solo dopo un’attenta valutazione delle stesse prenderemo le nostre determinazioni. Tra l’altro, ho chiesto che l’audizione odierna fosse secretata, proprio perché ci sono ancora valutazioni in corso. Mi sembra dunque irresponsabile attribuirmi dichiarazioni su fatti secretati”.

L'INTERCETTAZIONE AD AGNELLI

In una converazione intercettata dalla Procura di Torino, Agnelli ripete almeno quattro volte la parola "Impossibile" quando, per telefono, un dirigente della Juventus gli chiede se ha incontrato il presunto boss della 'ndrangheta Rocco Dominello. Ad essere intercettato dagli inquirenti era il telefono di Alessandro D'Angelo, security manager della Juventus.



Il dirigente aveva chiamato Agnelli per capire se era vero quanto aveva messo a verbale Dominello, che nel corso di un suo interrogatorio aveva raccontato di un incontro "a tu per tu" con il presidente dove si era discusso di biglietti e abbonamenti.

D'Angelo: "Dice che era la prima volta che ti incontrava, e come se lo avessi combinato io questo incontro ..."

Agnelli: "No, no, no, mai e poi mai saremmo scesi in quei dettagli lì la prima volta. Impossibile, impossibile. E' impossibile che io non appena ti conosco faccio quei discorsi con te".



In un'altra conversazione captata dalla Procura, dove intervengono anche gli avvocati della Juventus, ad Agnelli viene chiesto se "a queste riunioni collettive" con i capi della tifoseria ci fosse anche "Rocco". D'Angelo dice "no, non c'era Rocco". Quando D'Angelo fu interrogato dai pm disse che non ricordava incontri fra Agnelli e Dominello: chiese quindi il permesso di telefonare al presidente (senza sapere che la linea era sotto controllo) e gli fu accordato.

AGNELLI SU TWITTER: "TUTTO FALSO"

Andrea Agnelli ha smentito tutto direttamente dal profilo Twitter: "Nel rispetto di organi inquirenti e giudicanti ricordo che non ho mai incontrato boss mafiosi. Ciò che leggo è falso".