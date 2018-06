Preziosi spaventa il Napoli: "Younes fuori 7-8 mesi per un infortunio al tendine"

Enrico Preziosi lancia una clamorosa, e da verificare, indiscrezione. Nel corso di un'intervista al Secolo XIX il presidente del Genoa ha rivelato: "Younes lo avevamo già preso, ma poi sono sorti problemi relativamente a contratti firmati in precedenza e non abbiamo fatto più nulla. Adesso si è pure fatto male al tendine e dovrà stare fermo 7-8 mesi".



Come è noto l'attaccante esterno dell'Ajax aveva siglato un accordo con il Napoli prima di fare retromarcia e tornare definitivamente sui suoi passi come fatto intendere dal suo agente: "Attende la convocazione del Napoli per il ritiro ed è questo il prossimo step del ragazzo". Il procuratore del 24enne si era soffermato anche sull'ipotesi Genoa (in prestito): "Non credo che qualche club abbia contattato il Napoli, di certo non me. Chi ha la possibilità di indossare l’azzurro, credo che voglia indossarlo".



Ora un nuovo capitolo della vicenda con il presunto infortunio dell'ala sinistra tedesca, infortunio di cui non si è parlato e non si parla in alcun modo in Olanda.