Preziosi contestato: "Messaggio chiaro, li accontenteremo"

Dopo il durissimo ko interno con l'Atalanta e l'altrettanto dura contestazione del tifo organizzato del Genoa, il presidente Preziosi a fine partita è rimasto impietrito per 4 minuti al proprio posto, poi un breve sfogo con carta stampata e televisioni locali di Genova: "La cosa che fa più fa arrabbiare sono gli insulti verso la famiglia, si è toccato il fondo ma questa è la nostra situazione e bisogna cercare di andare avanti. Ai genoani li accontenteremo, ci penserò bene, ma il messaggio che c'era in gradinata Nord era molto chiaro. Buona fortuna a chi arriverà se arriverà, per il momento vado avanti per la mia strada". Parole di un uomo ferito quelle di Preziosi, che si è poi trattenuto a lungo in spogliatoio con Mandorlini e il suo staff. Fuori dallo stadio rafforzate le misure di sicurezza per l'uscita del presidente, scortato dalla Digos.