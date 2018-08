Presunte plusvalenze fittizie, nuovo deferimento per il Chievo

Nuovo deferimento al Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare per il Chievo in merito alle presunte plusvalenze fittizie: la decisione è arrivata dal procuratore della Figc ed il procuratore federale aggiunto. Deferiti anche il presidente Luca Campedelli ed i dirigenti Piero e Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli, Antonio Cordioli



Il 25 luglio scorso il Tribunale nazionale della Federcalcio aveva dichiarato l'improcedibilità "per vizio di forma" nei confronti dei veronesi per la mancata audizione (che lo stesso Campedelli aveva richiesto) e aveva restituito gli atti alla Procura federale, che ha istruito un nuovo procedimento. Campedelli doveva essere ascoltato nei giorni scorsi ma il dirigente veneto ha mandato certificato medico per giustificare la sua assenza alla audizione.



Diversa sorte per il Cesena, anch'essa coinvolta nello stesso procedimento: comminati 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2018/19 in qualsiasi campionato (visto che i romagnoli sono falliti).

IL CROTONE: "RINVIARE DUE GARE DI A"

Il Crotone, terz'ultimo nella scorsa stagione di serie A, riparte all'attacco dopo il nuovo deferimento del Chievo: serve rinviare le prime due gare dei veronesi e la nostra prima in serie B "per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi sul caso della plusvalenze". Così gli avvocati Manica e Pittelli: la richiesta dei calabresi è legata "a motivi di opportunità in relazione al fatto che i due gradi di giudizio della giustizia sportiva porterebbero ad una pronuncia dei giudici in tempi incompatibili con l’inizio del campionato di serie A. Il tutto al fine di un effettivo ripristino della legalità violata in danno del Crotone e per scongiurare l’irrimediabile danno cagionato alla società dalla conduzione del procedimento sportivo".